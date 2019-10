Alcanza "Sweet Child O' Mine" de Guns N' Roses el billón de vistas

"Sweet Child O' Mine" de Guns N' Roses es oficialmente el primer video de los 80 en llegar al Billion Views Club de YouTube.



Este nuevo hito marca un logro dentro de la segunda década para la banda cuyo video "November Rain", de 1992, batió récords en 2018 como el primer, y hasta ahora único, video de los 90 en alcanzar mil millones de visitas.

Guns N' Roses cautivó al mundo entero con el lanzamiento de "Appetite For Destruction" el 21 de julio de 1987, que sigue siendo el álbum debut más vendido de Estados Unidos, vendiendo más de 30 millones de copias a nivel mundial.



El éxito continuo de la banda en la gira mundial "Not In This Lifetime" ahora la convierte en el cuarto lugar en la lista de las giras más exitosas en la historia de la música en sus primeros dos años sin signos de desaceleración.

El poder de permanencia de Guns N’ Roses es innegable.



Con más de 6.7 millones de suscriptores de YouTube y videos récord a lo largo de décadas, la banda y su música continúan inspirando. Los fanáticos de rock del mundo han hecho de sus videos un clásico, convirtiéndolos en uno de los 200 artistas más vistos de 2019 a nivel mundial en YouTube.



Ahora la banda angelina liderada por Axl Rose y Slash, regresa a México con la alineación original, pero sólo se presentará en Guadalajara el 18 de octubre y en Tijuana para el próximo día 20.