Álbum de "One World: Together at Home" ya está disponible por Streaming

ESTADOS UNIDOS.- A tan solo tres días de la emisión del concierto en línea de "One World: Together at Home", Global Citizen y Universal Music Group publicaron un álbum de 79 canciones y cuatro horas de duración en los servicios de transmisión Amazon Music, Apple Music, Spotify y Tidal.

Como ya sabemos, la lista presenta a celebridades como Paul McCartney, The Rolling Stones, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Lizzo, Jennifer Lopez, Jennifer Hudson, Juanes, Kacey Musgraves, Keith Urban, Eddie Vedder y Stevie Wonder, entre muchos más.

Los ingresos asociados de la transmisión de "One World: Together at Home, The Album", generado por los servicios, artistas de grabación, sellos discográficos, incluidos los de UMG, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Big Machine Label Group y Ultra Music, como así como algunos otros titulares de derechos, serán donados a Global Citizen en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas.

Según información de Variety, el concierto virtual recaudó $ 127.9 millones para trabajadores de la salud y alivio de coronavirus, según Global Citizen.

“Con el generoso apoyo de artistas, sellos discográficos y los servicios de transmisión más grandes del mundo, 'One World: Together at Home The Album' continuará generando apoyo para la atención médica y otros trabajadores de primera línea en todo el mundo que están ayudando a salvar vidas. Con este álbum, los fanáticos podrán volver a visitar sus actuaciones favoritas, mientras que aquellos que se hayan perdido el evento en vivo podrán experimentar la comunidad creada por este histórico evento global’’, comentó Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

El concierto fue un especial global multiplataforma de ocho horas organizado por Global Citizen, la OMS y Lady Gaga que celebró y apoyó a los trabajadores de la salud y otros en la primera línea mientras lideran la lucha contra la pandemia COVID-19.