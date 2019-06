Alberto Vázquez y Leo Dan arremeten contra Enrique Guzmán: “es un mam%&, es un tarado”

Alberto Vázquez y Leo Dan no dudaron en arremeter contra Enrique Guzmán durante la conferencia de prensa que los artistas brindaron para promocionar su show en Chiapas.

Al escuchar el nombre de Enrique Guzmán, Alberto comentó: “Enrique es un mam%&, Enrique es un tarado, no somos iguales en nada, somos como el agua y el aceite (…) en primera, quién le ha dicho que canta, yo nunca lo he visto cantar, es Enrique Guzmán gracias a todas las canciones que pegaron desde un principio, pero no ha seguido haciendo nada”.

Posteriormente, fue Leo Dan quien agregó: “yo tengo también una mala impresión de Enrique, pero me la aguanto, después me di cuenta de que él es así y hay que quererlo como es. Cuando yo grabé mi disco, llegó Enrique Guzmán y no me dio ni la hora, y bueno, no quiero decir lo que me dijeron los de mi grabadora (casa disquera). Enrique es tan especial, ojalá un día se hagan más amigos (le dijo a Vázquez)”, a lo que el cantante replicó: “no, no puedo hacer amigo de ese güey”.

Acto seguido, Alberto Vázquez declaró: “Enrique será muy simpático y lo que tu creas, pero es un pesado, es mediático, pero su modo de hacerse sonar es hablar mal de los demás o echarle a la hija, o echarle a la nieta, o echarme a mí, todo el día aparece diciendo eso, jamás lo oirás diciendo una cosa buena de los demás, y eso es lo que me cae gordo a mi”.

Finalmente, sobre si pudiera existir una reconciliación entre ambos, Alberto dejó en claro que no es algo que por ahora le importe. “No me interesa, ya hemos tenido muchas oportunidades y lo he logrado pasar porque yo no soy una persona rencorosa, no me gusta estar peleando, pero después de todo lo que ha dicho y lo que ha hablado, es más, si me lo encuentro lo agarro de un cachetadón”.