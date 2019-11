Alberto Castro no quiere encontrar el amor con Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- José Alberto Castro dice que tiene algunos prospectos en cuanto amor de pareja se refiere pero no quiere decir nada, lo que sí aclaró es que no es Angélica Rivera, pues la historia amorosa con ella terminó hace años, no así la relación con las tres hijas que ambos procrearon.



"De pareja quisiera que ya hubiera alguien, hay prospectos, pero no voy a decir nada", dijo sonriendo el productor, y enfatizó que su gran amor está en las tres hijas que tiene.



En cuanto a la ex primera dama, dijo que lo seguirán viendo con ella.



Y me van a ver, me van a ver con ella porque es la madre de mis hijos, como pareja ya tuvimos una vida maravillosa y tuvo un ciclo, para mí es la madre de mis hijas y es una mujer que amo, quiero y respeto, le agradezco todos los días de mi vida las tres hijas que me regaló y para mí eso va a ser para siempre, nos van a ver platicando, comiendo y en viajes juntos, era algo que se hacía antes, externó.



En cuanto a la relación con el ex presidente de México, Enrique Peña, José Alberto reiteró que tiene agradecimiento por la forma en la que el mandatario se portó con sus hijas.



"Conmigo siempre fue una gente muy agradable, clara, abierta, le agradezco el lugar que le dio a mis hijas porque nunca hizo diferencias con sus hijos, se lo he dicho públicamente y en persona, gracias, porque para el trabajo que tenía que hacer, siempre dedicó tiempo a sus hijos al mismo tiempo que a las mías, nunca hubo una grosería, nada".



También le preguntaron su opinión sobre el nuevo noviazgo de Peña con Tania Ruiz, a lo que se limitó a responder. "Si es feliz que sea feliz, todos tenemos derecho a ser felices".



José Alberto Castro presentó este jueves su nueva telenovela "Médicos, línea de vida", en el Palacio de la Escuela de Medicina. Cuenta con las actuaciones protagónicas de Livia Brito, José Elías Moreno, Daniel Arenas, Rodolfo Salas, Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Federico Ayos e Isabel Burr.

La historia se estrenará este lunes a las 21:30 por Las Estrellas. El tema principal es interpretado por