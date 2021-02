Albania Sofía pide no enseñarles a los niños su música atrevida

La cantante Albania Sofía reconoce que la música que hace no es para niños. Conocida en el género urbano como "La nena del flow" sus canciones son una mezcla de influencias culturales: hija de madre dominicana, nació en España, pero creció en Miami por eso sus inspiraciones van desde Selena o Lana del Rey, hasta Bad Bunny y Romeo Santos.

Al escribir sus canciones asegura que no toma ninguna precaución precisa y que trata de plasmar lo que experimenta o siente día a día.

"Es como si escribiera en una hoja de mi diario y luego la única precaución que tomo es decirle a la gente 'mira, esto no se lo enseñes a los niños', porque sé que no estoy haciendo música para Disney. Además intento hacer las cosas sin faltarle al respeto a nadie, pero la verdad es que sí soy atrevida y creo que a la gente le gusta eso, que lo sienten refrescante. A veces creo que digo lo que otra gente no se atreve a decir", dice Albania en entrevista.

Con sus letras, la también actriz quiere dar el ejemplo de que las mujeres son capaces de disfrutar su sexualidad, ser independientes, valientes y promueve el amor propio. Aunque acepta que llegar hasta este punto de aceptación le tomó varios tropiezos, ahora se considera una mujer mucho más madura y capaz de reconocer sus necesidades.

Su nueva canción "Yo primero", habla precisamente de romper con una dependencia amorosa, fortalecerse y priorizarse como persona.

"Es especial porque viene de un sentimiento de que a veces cuando uno está en una relación o cambia o te dejas influenciar; a mí me ha pasado que me he sacrificado cosas por estar en una relación o algo tan simple como no vestirme de la forma en que me apetece porque a mi pareja le incomoda y para mí esta canción es liberarme de eso, decir 'voy yo primero'".

En una época en la que promover las denuncias de abuso es tan importante, Albania aconseja identificar las pequeñas señales de violencia o machismo para no sólo denunciar sino también alejarse de los agresores.

"La lucha es un tema que a mí me toca mucho y lo mejor que puedes hacer es irte, no te quedes en esa situación, hay que buscar el soporte con la familia y no dejar que nadie te ponga en situaciones así", aconseja.

Además de este tema, también está trabajando en otras canciones que han surgido durante la pandemia y espera hacer una colaboración con tres artistas mexicanos además de seguir preparándose para próximos proyectos como actriz.