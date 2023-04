Alan Tacher defiende a viuda de Julián Figueroa y responde a haters por hablar del funeral

Ciudad de México.- Alan Tacher fue uno de los pocos famosos que pudo estar en el funeral de Julián Figueroa.

El conductor no dudó en defender a Imelda Garza-Tuñón, viuda del hijo de Maribel Guardia ante las críticas que recibió por el mensaje que colocó en redes sociales tras el deceso del joven cantante.

Te puede interesar: Fofo Márquez revela la supuesta causa de muerte de Julián Figueroa

Además, Tacher se encuentra en medio de la polémica luego de revelar algunos detalles de la ceremonia del cantante, al que asistió como amigo de la familia debido a su cercana relación con Maribel Guardia y a su esposo Marco Chacón.

“Se me hace súper mala onda, porque yo hablé con Imelda, yo estuve con Imelda, está súper triste, está devastada, está hecha pedazos. Como les decía, no sabes cómo va a reaccionar, como madre, como esposa, como hijo, cada quien tiene su proceso, y eso lo que tienen que entender. En ese momento acaba de pasar y uno no sabe ni qué poner, ni qué decir, y es bien injusto cuando critican de esa manera sin saber”, explicó Tacher durante su más reciente encuentro con la prensa.

Te puede interesar: La razón por la que Maribel Guardia no tuvo más hijos que Julián Figueroa

Julián Figueroa e Imelda Garza-Tuñón.

Habla del dolor de Imelda Garza-Tuñón

Acto seguido, el conductor de televisión manifestó lo mal que se encontraba la joven tras la muerte de su famoso marido. “Yo hablé con ella, estaba realmente preocupada también por los comentarios de la gente hablando mal de ella, y yo se lo dije, tienes que esperarte, tienes que vivir tu duelo, y tienes que esperar a que absolutamente nadie te diga qué hacer, cuándo hacerlo, y menos en esa situación. Hay que entender que es viuda a los 26 años, y le deja un hijo, o sea, no es fácil”, declaró.

Por último, Alan Tacher decidió defenderse de los comentarios negativos que ha recibido tras narrar algunos de los momentos que vivió en el funeral de Julián Figueroa.

Alan Tacher. Fotos: Agencia México

Te puede interesar: Julián Figueroa realizó su último proyecto en Hollywood

“Yo no he dicho nada que Maribel no haya salido a decir, no he dicho absolutamente nada íntimo y fuera de lo normal, haz de cuenta que yo simplemente estaba retomando las mismas palabras que tomaba Maribel cuando salió a hablar, al igual que Imelda, quizás alargaba un poco más el tema, pero en ningún momento sin faltarle al respeto”, dijo al respecto.

Video: