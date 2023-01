Alan Estrada revela el por qué habló abiertamente de su orientación sexual

Ciudad de México.- El actor Alan Estrada habría compartido en un mensaje en sus redes sociales en donde hablar sobre su orientación, cosa que dividió opiniones al confirmar que era gay.

Aunque el artista nunca habla sobre su vida personal, esta vez reveló la razón por la que se decidió hablar sobre el tema.

La verdad me siento muy afortunado de la comunidad que se ha generado alrededor, no sólo hablan por el mundo sino también de mi carrera, siempre me he sentido muy querido y apoyado y también uso siempre mis redes para para expresar cómo me siento y las cosas que pienso y siempre lo he hecho y esta vez no va a ser la excepción”