Alan Estrada estrena libro sobre viajes y aclara que no hay detalles morbosos sobre el Titanic

CIUDAD DE MÉXICO.-Alan Estrada, un carismático youtuber mexicano con una base de seguidores que supera los 3.6 millones, ha hecho olas en las redes sociales tras un incidente que lo llevó a las profundidades del océano y, finalmente, a la cúspide de la atención mediática.

Estrada se convirtió en un nombre en todos los feeds después de su notable inmersión en el sumergible Titán. Este aventurero moderno no solo es conocido por su encanto en la pantalla, sino también por ser una de las primeras personas en abordar la nave y sumergirse hasta los restos del icónico Titanic, que yace silencioso en las oscuras profundidades del Océano Atlántico.

Desde este emocionante capítulo en su vida, su contenido ha brillado con un fulgor renovado. Pero, Alan Estrada no es un recién llegado a la escena del entretenimiento. Este versátil creador ha estado tejiendo su narrativa visual desde el año 2010, cuando comenzó a compartir sus experiencias de viaje a través de videos. Y ahora, con una jugada maestra, ha transportado esas vivencias a las páginas de su flamante libro titulado "Viajar cambiará tu vida", presentado en una conferencia de prensa matutina.

En la rueda de prensa, Estrada resaltó que su obra no busca satisfacer la curiosidad morbosa sobre el Titanic, sino más bien tocar fibras sensibles en su audiencia acerca de los viajes. Su enfoque radica en transformar la percepción del viajar y, ante todo, en plasmar una extensión de su exitoso canal de YouTube.

Las páginas de este libro transmiten una amalgama de anécdotas fascinantes, algunas que se remontan a los inicios de sus travesías y otras que evolucionaron a partir de los diversos temas que encontró en su camino. Como un testigo del progreso tecnológico, Estrada comparte su perspectiva sobre cómo ha cambiado la forma en que viajamos y nos conectamos.

"Nos ha tocado ver estos años de cómo ha avanzado la tecnología, y es brutal, lo hablo en el libro, de cómo en los primeros viajes no me llevaba mi teléfono y hoy por hoy es impensable no llevarte el teléfono para viajar", agregó.