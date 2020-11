Alan Estrada celebra 20 años de carrera con "Fuera del elenco"

Aunque Alan Estrada es un reconocido influencer dedicado a documentar sus viajes por el mundo, lo cierto es que su amor por los escenarios lo ha llevado a mantener una carrera como actor y cantante durante 20 años.

La celebridad decidió festejar su trayectoria con un show streaming en el que recordó algunos temas que ha interpretado en obras musicales, temas que lo inspiraron a dedicarse al mundo del entretenimiento y algunos otros de obras de teatro que le gustan.

El concepto bajo el que Estrada se presentó a lado de Aitza Terán lo denominaron "Fuera del elenco". No solo interpretaron temas en español, también algunos en inglés.

Entre el extenso repertorio que se pudo escuchar en el show estuvo "7 de septiembre", tema original del grupo Mecano y que logró que el público se transportara a la época en la que la estrella protagonizaba "Hoy no me puedo levantar".

En la parte en inglés, Alan Estrada, quien para la ocasión vistió un smoking negro, interpretó "Will you still Live me tomorrow", original de Amy Winehouse, así como "She used to be mind", de Sara Bareilles.

Cuando llegó el momento de dar un repaso por los musicales que han marcado a Alan y Aitza, se pudieron escuchar canciones como "Defying Gravity", de "Wicked"; "Maybe this time", de la serie musical "Glee"; y "Good morning Baltimore", de la película y obra de teatro "Hairspray".

Una de las canciones que más emoción causó en el público fue "Las estrella y la luna", tema que hiciera famoso el grupo español "La oreja de Van Gogh".

Tras el show, los fans de Estrada han pedido que lo grabe para lanzar en plataformas digitales.