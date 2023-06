Aislinn Derbez se embarca en su debut como productora cinematográfica

CIUDAD DE MÉXICO.-Aislinn Derbez, reconocida actriz y miembro de una destacada familia en el mundo del espectáculo, se encuentra preparando lo que promete ser un emocionante y desafiante proyecto en su carrera.

La talentosa artista está alistando su primera película como productora, con el objetivo de contar sus propias historias y tener un mayor control creativo en el proceso cinematográfico.

Motivada por su deseo de explorar temas que le apasionan y alejarse de los guiones preestablecidos en los que no puede intervenir, Aislinn busca comenzar desde cero con esta nueva producción. En sus propias palabras, expresó:

"Ya quiero hablar de los temas que me apasionan, no de los que me llegan y no puedo hacer nada, lo cual me frustra un poco; quiero empezar desde cero (las historias) y meter en ellas todo el mundo interior que se tiene", comenta.

Sus inicios

Aislinn, hija del reconocido actor Eugenio Derbez y media hermana de Vadhir, José Eduardo y Aitana, dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento a finales de los años 90, cuando aún era una niña.

Durante mucho tiempo, se resistió a seguir los pasos de su padre y se negaba a ser actriz. Sin embargo, con el tiempo, decidió darle una oportunidad a la actuación y ha logrado destacar en diversas producciones, como las películas "A la mala" y "¿Qué culpa tiene el karma?".

Recientemente, Aislinn Derbez sorprendió al público con su interpretación en la película "Con los años que me quedan", disponible en Amazon Prime Video. En este filme, la talentosa actriz asume el papel de una policía y exnovia del personaje interpretado por Regina Blandón, generando gran expectativa entre sus seguidores.

"No me puedo quejar", dice bromista sobre el papel en el largometraje.

Ahora se va por la producción cinematográfica

Ahora, Aislinn se encuentra entusiasmada y comprometida con su incursión en la producción cinematográfica, donde espera plasmar su visión creativa y dar vida a una historia de romance y drama intenso. Además de su labor como productora, también se espera que tenga un papel actoral en este emocionante proyecto, demostrando una vez más su versatilidad y talento en la industria del cine.

El lanzamiento de la primera película de Aislinn Derbez como productora se espera con ansias por parte de sus seguidores, quienes esperan disfrutar de una propuesta fresca y llena de emociones.

Sin duda, esta nueva faceta en la carrera de la actriz promete ser un hito en su trayectoria, permitiéndole explorar nuevas oportunidades y mostrar su capacidad de liderazgo en el mundo del cine.

Su pódcast “La Magia del Caos”

De lo que está aún más contenta es de la respuesta del público hacia el pódcast "La magia del caos", que surgió en 2020, durante la pandemia.

"Tiene mucho tráfico y eso me sorprende, ya me sobrepasó, es una bola de nieve. Nunca fue la idea que se quedara como pódcast, pensé que sería algo raro. "La magia del caos" estaba diseñada para ser una plataforma de talleres con terapeutas que estamos comenzando a hacer.

 

"Lo que más disfruto en estos conversatorios es hablar con la gente que quiero y de temas profundos, así es el pódcast", indica Aislinn,

La actriz tiene en cartera de estrenos la película "Me vuelves loca", al lado de Minnie West ("Me gusta, pero me asusta") y Alejandro de la Madrid ("El señor de los cielos").

Te puede interesar: Aislinn Derbez revela motivo por el que no expone a su hija ante los medios