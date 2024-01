Aislinn Derbez se declara abierta al amor y niega reconciliación con Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Aislinn Derbez expresó su deseo de encontrar el amor este año, aunque recientemente han surgido rumores de una presunta reconciliación con su ex Mauricio Ochmann.

En su reciente encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la artista reveló que en este momento no tiene planes a seguir, pero expresó su deseo de volver a enamorarse.

Pues no sé, la verdad no tengo ni idea todavía qué va a pasar este año… Vengo un poco nerviosa porque tenía un vuelo que perdí hace dos días y este es mi segundo intento de poder volar… entonces traigo mucha prisa esperando que no vuelva a perder mi vuelo”