Aislinn Derbez revela que perdió su segundo embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ha contado varias veces cosas personales durante las conversaciones con sus invitados en su podcast La magia del caos, pero el día de ayer sorprendió a sus espectadores al abrir su corazón sobre un tema muy delicado, y que como ella señaló, se ha convertido en ‘tabú’.

Mariana Rodríguez fue la invitada del episodio, y desde que comenzó la plática tocaron el tema de su actual embarazo. La esposa del gobernador de Nuevo León mencionó que su bebé fue muy esperada, ya que anteriormente tuvo varios embarazos que no llegaron a término.

Fue entonces cuando la hija de Eugenio Derbez reveló que ella la podía entender porque también había sufrido un aborto poco después del nacimiento de su hija Kailani, pero que nunca lo había contado abiertamente.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres (...) perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, dijo.