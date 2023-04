Aislinn Derbez revela motivo por el que no expone a su hija ante los medios

Ciudad de México.- Aislinn Derbez aclaró la razón por la que decidió ya no exponer a su hija ante los medios, aunque cuando era más pequeña estuvo en el reality ‘’De viaje con los Derbez''.

“Es algo muy difícil, yo creo que no sabemos realmente cómo manejarlo, hacemos lo mejor que podemos, tan chiquita no puede decidir si quiere o no quiere estar, entonces estamos esperando a que crezca un poquito más para realmente explicarle de qué trata, qué es, y que ella pueda decidir”, explicó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Aunque tomó dicha A pesar de haber tomado esta decisión, la ex de Ochmann aseguró que la niña de 5 años ya ha demostrado gran interés en el medio artístico.

Es que sí, lo más chistoso es que le encanta, o sea, siempre que se ve en fotos, incluso cuando me piden fotos a mí, me dice ‘yo también quiero que me pidan fotos’, y yo así de ‘no, no quieres, todavía no’, y me da mucha risa, y también ve a Aitana en los posters en la calle y me dice ‘¿por qué Aitana está ahí y yo no?’ y yo así de ‘¡Ay, Dios mío!, esta va a querer ser actriz’”

Contó con una sonrisa la hija de Eugenio Derbez.

Otros proyectos

Mientras llega la esperada plática con la pequeña Kailani, por ahora Aislinn se concentra en realizar su podcast titulado “La Magia del Caos”, proyecto en el que entrevista a distintas personalidades con la finalidad de que tanto los participantes como sus escuchas se cuestionen quiénes son y cómo es la vida que desean crear.

“De las cosas que yo más disfruto en la vida es tener conversaciones profundas con gente que admiro, con gente que quiero, y hablar de cosas que realmente nos hagan reflexionar y crecer, entonces desde siempre ese ha sido como mi máximo en la vida y ahora que puedo hacerlo en el podcast, me siento soñada”, finalizó la entrevista.