Aislinn Derbez felicita en su cumpleaños a su hermano Vadhir

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices con mayor influencia en el espectáculo, donde ha podido hacer su propia trayectoria como actriz.

La artista mexicana ha logrado mantener una muy buena relación con Vadhir Derbez, ambos hijos de Eugenios Derbez, pero en los últimos meses el actor hasta ha pasado tiempo con su hermana en su hogar.

El pasado 18 de febrero la familia Derbez se encontraba de manteles largos al celebrar un año más de vida del actor y aprovechó para dedicarle emotivo mensaje en una de sus publicaciones.

Aislinn aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde reveló que Vadhir se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida.

Hoy cumple años una de mis personas favoritas…Creo que este último año vivimos más aventuras que nunca en toda nuestra vida juntos…Gracias por confiar a ciegas en todas mis locuras, acompañarme a los viajes más random del mundo mientras haces stand up comedy 24/7… Te amo @vadhird . PD. nunca dejes de ser (como te dijo el otro día mi papá) “una maquina de soltar pend#%##” comentó la actriz.

Además la actriz agregó que se encontraba muy agradecida por vivir cada una de sus aventuras a su lado, ambos han hecho pública la bonita relación que han cultivado entre ellos.

Por supuesto los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “happy birthday”, “está bien chido tener hermanos”, “que bonitos se ven juntos”, “feliz cumpleaños”, son algunos de los que se pueden leer.

Aislinn Derbez perdió su segundo embarazo

Durante uno de sus episodios del podcast ‘La Magia del Cados’ done tuvo de invitada a Mariana Rodriguez, la hija de Eugenio Derbez reveló que ella la podía entender porque también había sufrido un aborto poco después del nacimiento de su hija Kailani, pero que nunca lo había contado abiertamente.



“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres (...) perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, dijo.