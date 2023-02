Aislinn Derbez celebra que su podcast "La Magia del Caos" es de los más escuchados en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez ha hecho su propia trayectoria artística gracias a su trabajo en cine y televisión, además desde los distintos emprendimientos que ha hecho en los últimos años.

Después de dar a conocer su separación con Mauricio Ochmann, la actriz optó por crear su propio podcast nombrado “La Magia del Caos” donde por primera vez tocó temas vulnerables de la vida, con invitados desde especialistas en el tema hasta figuras públicas.

Varios de los capítulos que ha ofrecido en las plataformas se han llegado a ser virales, pero hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram reveló estar muy orgullosa ante un nuevo éxito que logró su proyecto.

En una de sus publicaciones de sus redes sociales Aislinn dio a conocer que el podcast ha logrado llegar al segundo lugar, como uno de los más escuchado en Spotify México.

Un sueño hecho realidad, gracias, gracias, gracias por escucharnos y recomendarnos tanto” comentó la actriz.

Por supuesto Aislinn aprovechó para agradecer el apoyo que le han brindado sus seguidores desde el comienzo del proyecto, sin embargo siempre ha reconocido que ha sido gracias al trabajo y esfuerzo de su equipo de trabajo.

De momento la actriz confesó que todo el equipo que le ha acompañado durante este trayecto se dará un par de semanas de descanso, debido que en los últimos meses habían estado subiendo videos muy seguido.

Aislinn Derbez reveló que perdió su segundo embarazo

Mariana Rodríguez fue la invitada del episodio, y desde que comenzó la plática tocaron el tema de su actual embarazo. La esposa del gobernador de Nuevo León mencionó que su bebé fue muy esperada, ya que anteriormente tuvo varios embarazos que no llegaron a término.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres (...) perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, comentó Aislinn Derbez.