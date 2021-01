Adrián Varela de “La Academia”, cuarta generación, denunció acoso sexual por parte de productor de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Héctor Zamorano, primer expulsado de “La Academia”, primera generación, denunciara en Chisme No Like que el productor de TV Azteca, Sergio Segura, lo acosaba sexualmente, otro participante del reality show señaló al ejecutivo por la misma razón.

En días pasados, Héctor Zamorano declaró al medio antes mencionado que el hombre que estaba encargado de manejar las giras de conciertos de los ex alumnos de “La Academia” trató de ingresar a su cuarto de hotel cuando se encontraba dormido.

Detalló que Sergio Segura habría estado en ropa interior y en estado inconveniente cuando quiso entrar a su cuarto, situación que se repitió durante casi toda la gira, hasta que lo amenazó con ponerle fin a su carrera si decía algo.

"En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera porque me podía costar la carrera”, relató.

Héctor aseguró que fue a decirle a Martín Luna, otro ejecutivo de TV Azteca y responsable del proyecto, que estaba siendo acosado por Segura, pero el hombre presuntamente le advirtió que tuviera cuidado de lo que decía de un ejecutivo, quien además era su “mano derecha”.



Otra denuncia más

Tras las revelaciones que Héctor Zambrano hizo, Adrián Varela se llenó de valentía y decidió romper el silencio y relatar la experiencia que tuvo con el productor de Azteca, de quien cree que lo drogó con una bebida que le ofreció, según lo dijo así a Javier Ceriani en el programa Chisme No Like.

“A este personaje lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia, en la Arena Monterrey. Me aborda en una ocasión y me dice: ‘Quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí”, dijo.

Adrián aseguró que Segura siguió insistiendo en tener una relación sentimental con él y le hacía invitaciones para salir a cenar, pero se negó rotundamente y trató de convivir con él solamente en entornos laborales.

Agregó que el productor lo bloqueó artísticamente y lo privó de ciertos proyectos que la gira de la cuarta generación de “La Academia” les ofrecía a los integrantes, a causa de que le dijo que no tendría una relación con él.

La verdad es que me ofreció un trago. Le di dos tragos de esa bebida y yo me imagino que quedé inconsciente, porque yo sólo recuerdo que él me dijo: ‘Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado’. Claro que al momento de la bebida, pues yo estaba como en un área de donde nos encontrábamos y después estaba como en otro asiento. Entonces, reamente no sé qué sucedió, no está en mis recuerdos y pues nada, hay muchos rumores que este personaje hacía”, relató Adrián.

El cantante sinaloense detalló que en una ocasión el hombre lo quiso besar a la fuerza y él no se dejó, por lo que Segura le habría dicho que así eran las cosas y se hacía lo que él quería.



Tenía fama de acosador

Adrián Eduardo Varela Avilés, de 37 años de edad, comentó que Sergio Segura tenía fama de hacer cierto tipo de cosas que son catalogadas como delito y que entre todos los ex académicos se hablaba.

Añadió que en una ocasión se le acercó una persona que era muy cercana al productor de televisión y le reveló algo que no podía creerlo.

“Alguna vez, alguien que era cercano a Sergio Segura, muy borracho se acercó a mí y me dijo: ‘Sergio los tiene grabados”. Y a mí me… ¿Sabes? De esas veces que dejas de escuchar lo que te están diciendo porque no lo puedes discernir. Yo lo tiré a loco y nunca más quise pensar en eso”, externó.

El intérprete aseguró desconocer si, además de tener ese alcance tan oscuro, Sergio Segura tiene la perversión de grabar lo que le hacía a sus víctimas.

De acuerdo a la información de algunos medios, Sergio Segura fue asesinado en febrero de 2009, a los 40 años de edad, en su domicilio ubicado en delegación Magadalena Contreras.