Adrián Di Monte revela el motivo por el que no se defiende de los señalamientos de abuso de su ex Sandra Itzel

Adrián Di Monte rompió el silencio después de que su expareja Sandra Itzel hablaba abiertamente de los presuntos abusos que vivió durante los 10 años de matrimonio que compartieron juntos, dentro su participación en el podcast “UnTalFredo”.

Luego de que la cantante mexicana nuevamente se colocara en el en el centro de la atención mediática al revelar el supuesto historial de maltrato psicológico que marcó la totalidad de su relación con Di Monte, entre los que destacan comentarios ofensivos sobre su imagen, infidelidades y difamaciones, es que ahora Adrián decidió charlar con los medios de comunicación para brindar su postura al respecto.

Si uno habla no es caballeroso, pero si no habla, entonces estoy aceptado todo lo que se dice de mí, nunca queda bien uno (…) A mí lo único que me gustaría es seguir feliz con mi vida, que me dejen en paz, que me dejen tranquilo, una historia siempre es de dos, siempre hay dos versiones, los trapos sucios se lavan en casa”, explicó el actor ante las preguntas de los periodistas.

Posteriormente, el artista de 33 años dejó entrever el posible motivo que desató la molestia de la también actriz, de 29. “Hace dos años y medio que yo no estaba en pareja, (estoy) en todo mi derecho de hacer mi vida, no le he hecho daño a nadie, no he mentido, no he engañado a nadie fui muy frontal siempre, y nada más he estado viviendo mi vida siendo feliz (…) La gente comenta sin saber, y no saben el dolor que pueden causar a alguien. Como yo nací varón y como somos hombres, pues nos toca callar, así está la sociedad hoy en día”, manifestó.

Finalmente, Adrián Di Monte declaró que él sí guarda un buen recuerdo de Sandra Itzel, pese a que en las últimas semanas ha sido blanco de todo tipo de mensajes negativos por sus declaraciones en contra de él.

“Yo no voy a hablar nada de ella, no voy a hablar ni del proceso ni nada, ella sabrá lo que tenga qué hacer, yo solo estoy enfocado en mi trabajo, mi familia, mi vida personal (…) lo único que quiero es seguir adelante con mi vida, pasar la página, que se firme el divorcio, que lo tuve que haber hecho hace muchos años, y yo seguir siendo feliz”, remató.