Adiós a Andy Rourke: El bajista de The Smiths fallece a los 59 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas

LONDRES.-El legendario bajista de la influyente banda británica de rock independiente de los años 80, The Smiths, Andy Rourke, falleció a los 59 años después de una batalla contra el cáncer de páncreas, según informó Johnny Marr, exguitarrista del grupo.

La triste noticia fue compartida por Marr a través de su cuenta de Twitter, donde expresó su profunda tristeza por la pérdida.

Rourke será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo, mientras que los fanáticos lo recordarán como un músico extremadamente talentoso, según expresó Marr en su publicación en Instagram.

Andy Rourke y The Queen is Dead

Originario de la ciudad de Mánchester, en el norte de Inglaterra, The Smiths se formó en 1982 y alcanzó la fama con su aclamado álbum de 1986, "The Queen is Dead" (la reina ha muerto).

Durante su tiempo en la banda, Rourke dejó su huella al tocar en algunos de los temas más icónicos del catálogo de The Smiths, incluyendo canciones memorables como "This Charming Man" y "There is a Light That Never Goes Out".

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Después de la disolución del grupo, también participó en proyectos en solitario del polémico líder de la banda, Morrissey.

Rourke enfrentó batallas personales, incluyendo su lucha contra la adicción a la heroína y dificultades financieras.

Después de la separación de The Smiths en 1987, Rourke se vio envuelto en un litigio legal junto al baterista Mike Joyce contra Marr y Morrissey por los derechos de autor.

A pesar de las disputas, finalmente lograron llegar a un acuerdo y su amistad con Marr sobrevivió.