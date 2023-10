Addis Tuñón comparte su historia de abuso: 'Fue a los seis años'

CIUDAD DE MEXICO.- Addis Tuñón, conocida conductora del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, abrió su corazón y reveló un pasaje impactante de su infancia mientras vivía en Chihuahua.

En una entrevista en el programa 'El Minuto que Cambió Mi Destino' conducido por Gustavo Adolfo Infante, relató un suceso que marcó su vida de manera significativa.

Tuñón compartió un episodio traumático que vivió a los seis años, cuando fue abusada por un par de jóvenes cuyos rostros y nombres no puede recordar claramente. La experiencia ocurrió durante un verano mientras pasaba vacaciones con su abuela en la colonia donde residían sus padres.

La conductora recordó cómo, siendo una niña inocente, fue abordada por dos hombres que le propusieron jugar a la casita en un terreno cercano. En ese lugar, la pequeña Addis fue agredida: “Me quitaron la ropa interior y trataron de violarme. Sí abusaron de mí, pero no me violaron”, compartió con evidente pesar en su voz.

El momento del ataque quedó marcado en su memoria por el sonido que provenía de la casa contigua: la melodía de inicio del programa "El Chavo del 8", que capturó su atención y la distrajo de la situación.

“A mí me pareció mucho más interesante el Chavo del 8 que aquello que los hombres me habían propuesto jugar. Como pude, me zafé y me escabullí para ir corriendo a ver ‘el Chavo del 8’ en casa de mi abuela”, recordó.