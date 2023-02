Adame revela más detalles sobre el hombre que asegura mató en su juventud: "no me arrepiento"

Tijuana, Baja California.- Alfredo Adame dio más detalles sobre las circunstancias en las que mató a un hombre en su juventud y reveló no sentir remordimiento.

En una entrevista para el programa Hoy Día", Adame confesó que ese conflicto se desató por amor a una mujer.

Fuimos a una fiesta de una colonia de gente de mucho dinero. Éramos muy bien parecidos y jalábamos con las chavas. La chava terminó bailando conmigo, hubo besos, arrumacos. El novio se enojó, se deja venir, me tira una patada y no me hizo nada; yo le tiró el trancazo y en vez de pegarle en el mentón le pego en la tráquea”

agregó.

Sobre si se arrrepentía dijo:"Si a mi me preguntas ¿te arrepientes?... No, no me arrepiento, pues fue en defensa propia.Yo era menor de edad y eran seis cuates contra nosotros".