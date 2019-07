"Adame pagará un millón y medio si no se presenta a pelear"

Aunque se dijo que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo podría suspenderse tras la herida que sufrió el conductor de televisión este miércoles durante la conferencia de prensa del encuentro, es el cazafantasmas quien asegura que el "Ajuste de cuentas" entre ambos sigue en pie y que de no presentarse Adame a la cita tendría que pagar millón y medio de pesos.



"La pelea sigue en curso, se llevará a cabo, misma fecha y misma hora. Hay un contrato perfectamente establecido que establece que nos tenemos que presentar, así estemos cortados, enfermos o lo que sea, a ese lugar a esa hora y yo voy a estar en tiempo y forma arriba del ring esperándolo. Millón y medio para quien no acuda a la pelea es la amonestación", detalló Trejo a ELUNIVERSAL.



Para el autor de "Cañitas", el que se hable de una postergación para la pelea, es una estrategia de Alfredo Adame para no asistir al encuentro. "Es una treta y una bajeza del señor Adame y una estupidez que está utilizando para bloquear o darse más tiempo para la pelea, en ese sentido el simplemente es jugarreta y no va a pasar absolutamente nada.", detalló.



Luego de que en redes sociales se dijera que habría un festejo en la casa de Cañitas si Trejo ganaba, es él quien afirma que esto es mentira ya que no organizará nada en su propiedad y que la fiesta la hará tras la pelea en el lugar del encuentro.



"No autorice ningún festejo en mi casa, no es de mis redes sociales, es algo que inventó alguien, es una farsa, no se abrirá mi casa para nadie, en la pelea estarán mis amigos y la prensa y es absurdo irme a celebrar ahí, el show que estará ahí estará muy bueno", expresó.



Carlos desechó la posibilidad de que la pelea se vaya a televisar o transmitir vía internet ya que hasta el día de hoy no ha habido ofrecimientos para eso. "No estoy interesado en patrocinios ni marcas, lo hago por el puro gusto de terminar esta situación con el señor y darme el lujo de destazarlo arriba de un ring", añadió.



Sobre la denuncia que Adame levantó este jueves ante las autoridades por la agresión que recibió de Trejo durante el encuentro con los medios, el cazafantasmas dijo no estar preocupado por la acción legal que se emprendió en su contra.



"No tenemos ningún problema, él como cualquier mexicano puede poner las denuncias y demandas que quiera, falta ver si es o no real y si procede o no procede. Para mí es una actuación que me tiene sin cuidado. Lo que me llama la atención es que el señor dice que necesita cinco meses para sanar de una herida pequeña y yo lo que digo es "ni que le hubieran quitado la matriz, ¿no?", señaló.