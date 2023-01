Adam Levine y Behati Prinsloo se convierten en padres por tercera vez

Ciudad de México.- Adam Levine y Behati Prinsloo recibieron a su tercer bebé, de acuerdo a People, después de la polémica que protagonizó el cantante por su supuesta infidelidad.

Según el medio, una fuente confirmó la noticia sin dar más detalles al respecto sobre Levine y Prinsloo, quienes están casados desde el 2014 y tienen dos hijas.

Anteriormente, Behati había anunciado en el 2022 su embarazo, aunque días después, Sumner Stroh expuso los mensajes que el artista le enviaba, incluso uno donde le pedía su permiso para usar su nombre para su siguiente hijo.

''Ok pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es [un] niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy enserio” preguntó el artista, según una captura de pantalla.

Posteriormente, Levine emitió una declaración de disculpa, aunque negó haber tenido una aventura física.

Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura. Sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida... En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”