Adam Levine fue estafado al comprar un lujoso auto clásico

ESTADOS UNIDOS.- Adam Levine ha hecho una gran fortuna gracias a su éxito musical a través de los años, y algo en lo que le gusta invertir su dinero es una de sus grandes pasiones que son los autos clásicos.

De acuerdo con Quién, el exvocalista de Maroon 5 tenía dos Ferraris, uno de 1968 y otro de 1972. Sin embargo, decidió deshacerse de ellos a cambio de obtener una de las joyas más preciadas del mercado de autos clásicos.

Fue en el 2021 cuando el cantante llegó a un acuerdo con la firma Rick Cole, una sociedad intermediaria en la compraveta de vehículos de alta gama, para conseguir un Maserati Ghibli 4.9 Liter Spyder: un modelo muy exclusivo del que solo se fabricaron 25 unidades.

Posteriormente, el artista buscó tasar su preciada adquisición con expertos, y fue ahí cuando cuando se enteró que no se trataba de un modelo genuino, sino de una versión que había sido “embellecida artificialmente” y que tenía el número de identificación de un real Maserati Ghibli.

"La consiguiente inspección e investigación reveló que el vehículo no era auténtico. Cole nunca informó de esto y lo ocultó de forma descarada. Se guardó la información para poder embolsarse un gran beneficio en la venta", señaló una fuente a The New York Post.