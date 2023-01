Adal Ramones no le importan las críticas él quiere ser papá a sus 61 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Adal Ramones sin duda es uno de los conductores con mayor popularidad en la televisión mexicana, desde su debut en ‘Otro Rollo’ a principios del 2000 logró ganarse el cariño del público.

Antes de que el 2022 se terminara, fue el conductor que reveló que después de 9 años de relación con Karla de la Mora quisieron ser padres por segunda vez esto generó gran polémica en redes sociales según el portal de TV Notas.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Adal Ramones le cuestionaron sobre su paternidad, aseguró que deseaba tener otro hijo para ver su familia crecer, por eso aprovechó para aclarar las críticas.

Sí’. No me importa la edad que tenga, espero seguir con mucha salud y ganas y me quite el egoísmo de: ¿a mi edad?, que me gustaría ser papá, si mis hijos serían felices con otro hermano, mi esposa con otro hijo y Cristóbal bajo el mismo techo con un hermano, que tiene hermanos, pero no bajo el mismo techo” comentó el conductor.