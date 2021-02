Acusan de “robamaridos” a hija de Jenni Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Jenni Rivera siempre se caracterizó, además de su enorme talento, por ser una persona carismática, sencilla y sincera, lo que le valió muchas críticas mientras estaba con vida y su familia no ha sido la excepción.

Tantos sus hermanos como algunos de sus hijos tienen el mismo temple que la cantante y eso es lo que los ha llevado a estar siempre en “el ojo del huracán”, además de los escándalos que han protagonizado aún después de la muerte de Jenni.

Esta vez las portadas de las revistas de espectáculos las protagonizó Jacqueline Melina Marín Rivera, mejor conocida como “Jacqie Rivera”, quien además es cantante e incursionó en la industria de la música con géneros como la balada y pop.

La joven de 33 años de edad, fue señalada por una mujer que se hizo llamar Itzamar Narro, quien por medio de un video que publicó en TikTok habría dicho que Jacqie se había involucrado con su esposo, quien estaba comprometido con ella.

La mujer comentó que la infidelidad de su esposo con la sobrina de Lupillo Rivera la había descubierto hace aproximadamente tres años, por medio de unos mensajes que tanto su esposo como Jacqie se enviaron.

Hay mensajes entre él y Jacqie, ella llamándolo amor, diciendo que se extrañan”, comentó Narro.

La mujer resaltó que la situación no sólo la afectó a ella, sino al hijo que su esposo infiel y ella tenían en común.

La revista TVNotas aseguró que posterior a la publicación, Jacqie se había comunciado con la mujer que la señalaba de "quitamaridos" y le aseguró que ella no sabía que el hombre estaba casado.

“Sí llegamos a tener algo hace tiempo, como hace 10 años. Honestamente sólo trataba de acercarlo a Dios. No estaba enterada que estaba comprometido, eso no fue lo que él me dijo. Eres la mamá de Isaiah ¿verdad? Él me dijo que te mudaste a Miami”, expresó Jacqueline.

En un episodio del reality show “The Riveras”, Jaqcie habría confesado que le había sido infiel a su entonces pareja sentimental, Michael Campos, con quien procreó dos hijos: Jenavieve Faith y Jordan.

En noviembre de 2017, la cantante dio a conocer públicamente que se estaba divorciando de su esposo y pedía respeto ante el hecho para evitar que le afectara a sus hijos.

“Les pido amablemente que se abstengan de publicar comentarios sobre el divorcio, así sean para expresar tristeza, mensajes religiosos u opiniones personales. Estoy segura de que muchos de ustedes comprenden que los divorcios son solo entre dos personas. Aunque, ambos somos figuras públicas, quiero proteger la privacidad sobre todo de nuestros hijos”, habría escrito en un comunicado.