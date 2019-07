Acusan a Rihanna de apropiación cultural

CIUDAD DE MÉXICO.-Rihanna fue acusada de apropiación cultural, luego de posar en la revista Harper's Bazaar China con atuendos inspirados en la cultura del país asiático.



La intérprete fue elegida como la portada del mes de agosto de la publicación, pero en redes sociales no fue recibida de forma positiva.



Esto es un golpe en la cara para la cultura asiática", escribió la usuaria @brendibiriz en una de las imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de la revista.

"Soy asiática y lo encuentro ofensivo. Sé que a Rhianna y a los creadores de esta foto no les importa mi opinión, lo que prueba que no tienen el mínimo respeto por nuestra cultura. Si querían crear un look asiático, ¿por qué no invitaron artistas de Asia?, reprochó @goosindra.



"No es apropiado y es racista. Ella no tiene idea de lo que está usando", reclamó @blondiecall_me.

También hubo seguidores que defendieron a la cantante de las críticas.



"Esto es Harper's Bazaar China, ¿de verdad pensaron que la iban a vestir con algo de Barbados?", compartió @ladydiana723.

Esta no es la primera ves que la intérprete viste prendas inspiradas en la cultura china, pues en 2011 apareció caracterizada con elementos asiáticos en el video de "Princess of China", canción en la que Coldplay la invitó a colaborar.