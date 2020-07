Acusan a Ray Park, actor de Star Wars, de subir video sexual para vengarse de su esposa

HERMOSILLO, SON.- Lo que comenzó como memes de Twitter, finalmente se convirtió en una acusación seria contra el actor Ray Park, luego de que su hija Sienna lo acusara de publicar un video sexual de su esposa Lisa a Instagram.

Todo comenzó la noche del viernes cuando un video de contenido sexual explícito se publicó en la cuenta verificada del intérprete de “Darth Maul” en “Star Wars”, el cual duró 20 minutos a disposición de todos antes de que fuera eliminado del Internet, sin embargo, ya era tarde, pues los internautas tomaron capturas de pantalla, grabaciones, e hicieron memes al respecto.

En dicho clip de menos de un minuto de duración, se ve a su esposa Lisa Park, practicándole sexo oral al actor.

Minutos más tarde, Sienna publicó en sus historias de Instagram que su padre hizo eso en venganza de su madre, para humillarla públicamente.

Este hombre está loco y merece estar tras las rejas. Mi papá es un j%dido enfermo. Si ustedes chicos lo apoyan a él y su trabajo, dejen de seguirme. Él nos ha descuidado a mí y a mi hermano toda la vida, y abusado física y mentalmente. Ya no me importa su reputación, es asqueroso y debería estar encerrado, pero porque es un actor (que es tremenda m*rda y no vale la pena ver) se salva”, escribió Sienna.

Dijo que ella y su madre fueron amenazadas con armas blancas por el actor, por lo que ya llamó a la policía y además compartió su dirección en internet.

“Ya he llamado tres veces a la policía y nada ha pasado. Ahora está posteando porno-venganza y está enfermo. Él dijo que va a venderme como una esclava sexual, él me dijo que me matará a mí y a toda mi familia si llamo a la policía, me amenazó con cuchillos no sólo a mí sino a mi mamá”, expresó.

“Lo sé, es una estrella de Star Wars, pero no me importa, él no es a quien deberían estar apoyando. J*dete Ray Park, que se j*da su banda y todo aquel que lo soporte. Oh, y su dirección es 835 north ford Street”, finaliza.

En una conversación de Instagram filtrada en redes, Lisa Park responde al usuario @stormtroopersenate que su esposo no fue hackeado, y efectivamente sí fue el actor quien subió el video.

En Twitter, se pueden ver miles de memes con las reacciones de los fans que alcanzaron a ver el video de actor en redes, y bromearon pidiendo a los demás usuarios que “No entren al Instagram de Ray Park”.

