Acusan a Daniel Bisogno de golpear y romperle 3 costillas a su ex

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, nuevamente está en el ojo del huracán, debido a que una revista de espectáculos lo acusa de golpear a su ex esposa y romperle tres costillas.

Según TV Notas, antes de que Bisogno, de 45 años, se separara de Cristina Riva Palacio, de 30 años, la golpeaba y humillaba constantemente.

Una persona cercana a la familia confirmó la información a Tv Notas y detalló que el conductor, cada que salía de fiesta, bebía y consumía drogas, se desquitaba con su ex. Además, reveló que antes de salirse de la casa donde vivía con él, Cristina sufrió una terrible golpiza que la mandó al hospital con un derrame en el ojo y tres costillas fisuradas.

Los últimos meses Daniel estaba fuera de sí, pues todos los días bebía y se drogaba; cuando llegaba a su casa, buscaba con quién desquitarse de sus frustraciones de la vida y, como la única que se topaba con él era Cristina, descargaba toda su furia con ella; le gritaba que era una muerta de hambre, una descerebrada, inútil y enferma mental. Al principio sólo eran gritos, pero conforme pasó el tiempo las cosas subieron de tono y empezó a pegarle. Le dio tres o cuatro golpizas, pero en la última, en abril, no midió su fuerza", dijo el familiar a Tv Notas.

Y aseveró: "En aquella ocasión, Daniel dejó a Cristina bastante lastimada: la golpeó en el ojo derecho y, además, le provocó una severa lesión en tres costillas".

Según la información, el conductor le golpeó el ojo con el puño y las costillas con un objeto que le aventó.

La hermana de Cristina la acompañó a poner una denuncia y detalló que las fotos de los golpes le sirvieron como pruebas para su demanda de divorcio.



"Daniel nunca se imaginó que Cristina usara esas pruebas a su favor. Antes de levantar la demanda le mandó todas las fotos para presionarlo, pedirle dinero y una casa cerca de su hermana", sigue relatando la fuente.

"Estaba muy furioso, pues se dio cuenta de que Cristina por fin había encontrado la forma de exigirle; además, para no verse afectado en su carrera, y para que ella no dijera nada, no le quedó otra más que aceptar su negociación. Imagínate si no hubiera aceptado... ella habría hecho públicas las fotos de su golpiza y, como es un delito, Daniel tendría grandes problemas, ya se habría acabado su carrera", señaló.

Además, reveló que el conductor amenazaba a su ex con quitarle a la niña y con internada, ya que Cristina sufre de una enfermedad llamada trastorno límite de personalidad.

Sin embargo, Cristina retó a Daniel con sacar a la luz pública que le gustaban los hombres si la volvía a golpear,, cosa que se cumplió.

“Se dio cuenta de que la mala actitud de Daniel se debía a que él está harto de vivir una doble vida, y que cada que salía en las madrugadas iba a buscar a un hombre con el cual tener relaciones sexuales, y que para olvidarlo, al regresar a casa sacaba su furia con ella".



Y mencionó que, Daniel culpó a Raquel Bigorra para desviar la atención de todo lo que salió a la luz y “no se supiera de la demanda penal”.