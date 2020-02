Actriz llama analfabeta sindical, grosero y misógino a Jesús Ochoa

Al Jesús Ochoa le han llovido críticas desde que inició su mandato como Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y ahora la actriz Hilda Aguirre, despotricó contra el actor

Jesús Ochoa tiene de líder sindical lo que yo de Sophia Loren, nada, es un analfabeta sindical, además de muy grosero y misógino. Tanto a Cynthia Klitbo como a mí nos ha traído en salsa verde", declaró.

Además Aguirre afirma que “Choby” se burla de su aspecto físico, por lo cual, piensa presentar una denuncia a Derechos Humanos.

“El señor me ha estado hostigando desde que entró a este sindicato, (me dice) que me siga llorando el ojo como si él estuviera tan guapo y no estuviera tuerto", confesó.