Actriz de Hermosillo participará en Last of Us de HBO; ella es Ana Rice

HERMOSILLO, Sonora.- La actriz originaria de Hermosillo, Ana Lucía Rice, participará en la serie de HBO “The Last of Us”.

La joven, que estudió en PrepaTec Sonora Norte, estará en el elenco y hará el papel de una enfermera.

Recibí la audición a través de mi agente y mandé mi video al agente de casting y el equipo de producción”, contó Ana en entrevista para el Tecnológico de Monterrey.

Hermosillense consigue papel en Last Of Us

Rice detalló que que cuando supo que el papel de la enfermera en Last Of Us era suyo brincó de emoción.

Conforme vas haciendo audiciones, aprendes a que una vez que te preparas y das lo mejor de ti al papel que te toca interpretar, lo dejas ir y te enfocas en el siguiente".

Ana comenta que todo el reparto y equipo de la serie fueron de lo más amables y profesionales.

La hermosillense Ana Rice soñaba con ser actriz desde los 4 años

Rice contó que era un sueño desde que tenía 4 años y que no había cambiado desde entonces, por lo que dice que "nunca es tarde".

Nunca es tarde y el respeto, la amabilidad y la ética te hacen llegar muy lejos”, declaró Rice.

La trama de "The Last of Us" sucede en un entorno post-apocalítico, luego de que una pandemia destruyera la civilización, donde un sobreviviente se hace cargo de una niña de 14 años que puede ser la última esperanza de la humanidad.