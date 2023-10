Actores de 'Breaking Bad' detrás de la barra en el cumpleaños de Drake

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando eres una figura adinerada, famosa y un ícono en la escena del hip-hop internacional, la vida te brinda ciertos lujos, como los que el canadiense Drake experimentó al celebrar su 37º cumpleaños. No solo organizó su fiesta en un restaurante exclusivo de Miami, sino que también tuvo a los actores de la serie "Breaking Bad", Aaron Paul y Bryan Cranston, sirviendo tras la barra.

El pasado lunes, Drake se reunió con un selecto grupo de amigos en el restaurante Casadonna. Aunque el evento fue sumamente exclusivo, varios videos filtrados que circulan en las redes sociales revelan a estas estrellas sirviendo shots y vistiendo camisas hawaianas a juego. Aaron Paul incluso llevaba un saco rojo para darle un toque personal a su atuendo.

Es importante destacar que los protagonistas de Breaking Bad se asociaron en 2019 para lanzar su propia marca de mezcal, llamada Dos Hombres. La idea surgió mientras ambos experimentaban con cócteles y decidieron aventurarse en el mundo de esta bebida mexicana. En la fiesta de Drake, sirvieron su mezcal, aportando un toque especial a la celebración.

Como invitados de honor en esta celebración, no faltaron las fotografías con el cumpleañero, en las que los tres aparecen sonrientes, abrazados y felices.

Recientemente, el 6 de octubre, Drake lanzó su nuevo álbum "For All The Dogs", que incluye colaboraciones con Bad Bunny, Chief Keef y J. Cole. De los 23 temas que componen el álbum, uno de ellos, "Fear of Heights", ha generado controversia debido a sus referencias poco favorables hacia su exnovia Rihanna.

Sin embargo, también anunció su retirada temporal de los escenarios, indicando que se tomará al menos un año para enfocarse en abordar algunos problemas de salud que lo han afectado durante algún tiempo.