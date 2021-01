Aclaran que Larry King no murió por Covid-19, sino por una infección

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se dijera que Larry King había fallecido a causa de Covid-19, Shawn King, quien fuera la séptima esposa del conductor de televisión, aclaró que su ex sí tuvo coronavirus, pero ya lo había superado cuando contrajo una infección, que fue lo que terminó con su vida.

Larry King murió el pasado 23 de enero, a los 87 años de edad, en el Hospital Cedars-Sinai, de Los Ángeles, California, a consecuencia de una septicemia, como así lo informo Shawn, quien aseguró que el padre de sus dos hijos estaba listo para morir.

Estaba listo para marcharse, eso puedo decirlo con certeza. No quería dejarnos, pero su pequeño cuerpo había sufrido tanto y por tantas razones que, cuando escuchamos la palabra 'coronavirus', sentimos una gran angustia, pero lo superó, consiguió superarlo, aunque le pasó factura, y una infección no relacionada fue lo que finalmente nos lo arrebató. Y no se marchó sin pelear, vaya que no", relató al portal Entertainment Tonight.