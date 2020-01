Aclara Chiquis Rivera que Lorenzo Méndez no le pegó tras aparecer con ojo morado

LOS ÁNGELES.- Chiquis Rivera causó preocupación en las redes sociales al aparecer con un ojo morado y rápidamente algunos admiradores empezaron a preguntar qué le había sucedido.

Muchos especularon sobre si su marido, Lorenzo Méndez, la había golpeado, pero ella después reveló qué le pasó.

Janney Marín Rivera, como en realidad se llama, aclaró que lo morado de su ojo izquierdo morado se debe a la aplicación de un tratamiento de belleza y no a un incidente de violencia intrafamiliar.

Aclarando a la gente que está diciendo, comentado y pensando que alguien me pegó, que me peleé con alguien, pues no. Lorenzo no me pegó, ¿ok? Nada que ver, es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, la belleza cuesta”.