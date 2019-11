Abuelita mexicana podría ganar un Latin Grammy

Ciudad de México

La abuelita mexicana Irma Silva cumplió un sueño cuando, por su 80 cumpleaños en 2018, sus nietos decidieron que después de tantos años siendo una apasionada del canto se merecía que le grabaran un disco, un proyecto que empezó como algo familiar pero que ahora puede recibir un Latin Grammy.

Desde General Terán, en el estado de Nuevo León, la banda Buyuchek e Irma Silva han viajado hasta Las Vegas, Nevada para recibir el veredicto de la nominación a "Mejor álbum de música norteña".

Me siento muy feliz y muy contenta de haber logrado esto, y mis nietos están muy contentos también. Jorge, mi nieto, es el que me trae aunque yo le digo que ya no es tiempo, que ya estoy grande", expresó este miércoles la abuela en entrevista.