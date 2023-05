Abuelita con cáncer confesó que sueña con conocer a Chayanne: “Quiero verte y abrazarte"

CIUDAD DE MÉXICO.-Chayanne, el famoso cantante puertorriqueño, sigue siendo uno de los artistas favoritos de las madres mexicanas.

Recientemente, una abuela admiradora de Chayanne conmovió a la comunidad de TikTok con un mensaje especial dirigido al cantante.

Fue desde la cuenta de @stitchsh donde se compartió este video para ayudar a que el mensaje de esta mujer pudiera llegar al cantante. La madre reveló que le habían diagnosticado cáncer de colon.

En un conmovedor video, la señora compartió su historia y expresó su deseo de conocer a Chayanne en persona.

"Chayanne, no quiero generar lástima. Me gustaría conocerte antes de que me vaya", dijo la señora.