Abogado de Florinda Meza lanza advertencia a creadores de bioserie de “Chespirito”

Ciudad de México.- Florinda Meza está dispuesta a proceder legalmente si la serie de Roberto Gómez Bolaños sigue su curso sin su consentimiento y autorización.

Así lo afirmó Guillermo Pous en entrevista para Sale el Sol, remarcando que la viuda de Chespirito está abierta al diálogo para llegar a un acuerdo respecto al proyecto que realiza Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido.

No, nadie ha contactado a la señora Meza (…) la producción continúa, es toda la información que tenemos, sí existe un personaje que va a ser interpretado, todavía no sabemos quién, pero que va a desarrollar toda la parte que corresponde a la señora Meza y por lo mismo de las cápsulas que la propia señora Meza ha estado publicando en sus canales”

Explicó Pous.

¿Podrá impedirlo?

Sobre si la actriz logrará impedir que su personaje salga en la trama como en su momento lo hizo Aracely Arámbula con la serie biográfica de Luis Miguel, el defensor legal de Florinda explicó:

“El impedimento va en función también de una negociación, en la serie que usted menciona, sí se prestaron a negociar, si la sensatez de los abogados y de los productores fue sentarse a la mesa y entender las razones y conocer las contingencias que había. En este caso están absolutamente cerrados a cualquier clase de comunicación, ni la plataforma, ni la producción, ni los coproductores han tenido intención de dialogar o conocer cuál es la situación a pesar de que tienen claramente el panorama”.

Ante la duda sobre si es real que la viuda de Chespirito está en contra de la bioserie de Gómez Bolaños porque se hablará muy mal de ella, Guillermo Pous comentó: “Es correcto, por una parte, no es que se oponga a que se realice una bioserie de su esposo, lo que busca es que se haga de manera correcta, uno: toda la narrativa biográfica, y por otra parte, con todas las autorizaciones que vienen implícitas”.

En este sentido, el abogado agregó: “Uno: no se tienen los derechos plenos para explotar la imagen y derechos biográficos de Don Roberto, porque fue un derecho que quedó vacante en su sucesión y tendría que regularizarse, de lo contrario tendrían que participar todos los herederos, y por otra parte, de ninguna manera se tiene la autorización independiente de la señora Meza para poder explotar imagen y derechos biográficos incluidos en esa bioserie”

Dejarla en mal

Asimismo, Guillermo explicó la forma en que han obtenido la información con relación a que el personaje de Florinda Meza será utilizado para dejarla en mal.

“La manera en la que nos enteramos por todas las personas que están involucradas, y la forma en la que se solicitó realizar el casting de aquella persona que fuera a interpretar a la señora Meza, era por completo denostativa, es decir, era una manera en la que la presentaban de una forma que de ninguna manera representa lo que es ella, atentaba al honor, a la imagen, a su reputación, al prestigio, esto de ninguna forma puede representarse como un homenaje a su padre, porque si pretenden hacer un homenaje a su padre, dejando ver así a la esposa, a su pareja durante 40 años”, detalló.

Conjuntamente, Pous hizo alusión a María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, expresando que no comprenden el motivo de invitarlos al proyecto que será para homenajear a “Chespirito” cuando los dos tuvieron problemas con el comediante. “Además incluyendo, negociando y haciendo partícipes a personas que lo traicionaron y que a lo largo de los años se dedicaron a hablar mal de él, me parece que esto más que un homenaje, es un claro proyecto económico”, manifestó.

Finalmente, el abogado recalcó que la artista buscará justicia legal si los encargados de realizar la bioserie de su marido no llegan a un acuerdo con ella. “La señora Meza lo que busca es que se respeten estos derechos, si no se sucede así y no entran en sensatez para adquirir las autorizaciones o realizarla de una manera adecuada, buscaría la alternativa en caso de que se vea ella dañada de manera directa, iniciar acciones legales”, concluyó.