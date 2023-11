Abogado de Aracely Arámbula contradice a abogada de LuisMi

Ciudad de México.- Guillermo Pous dio réplica a las recientes declaraciones de Raquel Aguirre, quien aseveró que Luis Miguel ha hecho todo lo posible para cumplir como padre con los hijos de Aracely Arámbula.

Después de que LuisMi no acudiera al citatorio que tenía para el 15 de noviembre con la Fiscalía de la Ciudad de México, Guillermo aclaró si es obligatorio que el Sol de México atienda este tipo de llamados.

La obligación es cumplir con el citatorio del juez, de caso contrario tiene que acreditar fehacientemente la razón por la cual es imposible de hacerlo”

Expresó el abogado en entrevista para el programa Ventaneando.

El bienestar de sus hijos

Acto seguido, Guillermo Pous se pronunció sobre lo dicho por Aguirre con relación a que Luis Miguel solo ha buscado el bienestar de sus descendientes menores.

“No dudo que le preocupen sus hijos; sin embargo, después de 48 meses es extraño y coincidente que al momento que vaya a presentarse en la Ciudad de México lleve dos meses de haber consignado billetes de depósito según menciona su abogada y además mencionen que llevaban 10 meses intentando tratando de depositar a una cuenta que no les funcionaba, y qué curioso que durante los 38 meses anteriores no hicieron absolutamente nada, con lo cual confirma y ratifica que era un deudor alimentario”, declaró.

Acto seguido, Guillermo Pous aseguró que su famosa clienta no ha sido notificada sobre la existencia de los cheques que el cantante presuntamente dejó en los juzgados para la manutención de los adolescentes, y reprochó que se haya mencionado la suma que habría dejado para Miguel y Daniel.

“Me parece de lo más irrespetuoso y negligente mencionar cantidades, más cuando tanto se pregona que todo debe ser a favor del cuidado de los menores”, manifestó.

No les permite viajar

Con relación a la versión de que Aracely no permitió que sus hijos viajaran para asistir a la boda de su hermana Michelle Salas, Pous puntualizó:

“La señora Arámbula jamás ha impedido que tengan convivencia los menores con su padre, pero si el propio padre no quería firmar para que se otorgara el pasaporte, y es que la señora Arámbula quien tiene qué demandar y el juez tiene que firmar en rebeldía, difícilmente es coincidente que tenga la intención de verlos y de viajar con ellos”.

Finalmente, el abogado explicó que pese a que la manutención es para los hijos de Luis Miguel y no para Aracely, la falta de pago del cantante provocará que Arámbula se quede con una parte del monto solicitado.

“El dinero no es para la señora Aracely Arámbula, sino para la manutención de los menores; sin embargo, después de 4 años de no haber pagado, esto es simplemente un reembolso de lo que ella efectivamente ha estado cubriendo a favor de los menores para que no les pase absolutamente nada”, remató.