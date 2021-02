Aaron Díaz invita a conocer México a través de su canal de Youtube

CIUDAD DE MÉXICO.- El ser considerado como un youtuber debido a su incursión a esta plataforma, no es algo que le moleste al actor mexicano Aarón Díaz, para él lo más importante es que se le siga considerando como un artista.

"Soy artista porque me expreso a través del arte, del cine, de la televisión, de la música, de la escultura, de la pintura, de la dirección; soy muy inquieto, no puesto estar haciendo una sola cosa, entonces que me consideren youtuber o no a mí me da igual, no significa nada para mí eso, lo importante para mí es poder tener una plataforma donde pueda mostrar todas estas cosas de nuestro país, si eso significa ser un youtuber, bienvenido", declaró Díaz.