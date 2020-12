AUDIO: Javier Ceriani destapa relación de Daniel Bisogno con joven de 18 años; estaba casado con Cristina

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Ceriani cumplió su amenaza. Luego de que Daniel Bisogno lo insultara en vivo en “Ventaneando”, el presentador de “Chisme No Like” le devolvió la falta de respeto al revelar varios audios en los que un joven de 18 años asegura haber tenido relaciones sexuales con el polémico mexicano.

El chiquito de 18 años que conoce a Bisoño en la disco Baby de la Zona Rosa (…) es una conversación entre dos amigos; esto sucedió el 5 de marzo de 2018, él de ahí se va a dormir con Cristina Riva Palacio”, comenzó Javier.

“El chico se fija en el varo, le pagó 200 pesos a seguridad para que los protegiera en la calle, rentó un hotel en un jacuzzi, la mirada del pobre joven era dinero, Bisoño, Azteca, Grupo Salinas. Es un hombre que representa su empresa.

Son 9 audios de Messenger (Facebook) donde conversa el chico que cumplió años con el joven que conoció a Bisogno, tuvo relaciones en el baño del establecimiento, y al final, se fueron a un hotel.

“Iban a ser las 4 y haz de cuenta quedaron 3 cervezas para mis amigos (…) ahí en la barra había un señor alto y en eso se me quedo viendo pero como que desvió la mirada y dije ‘no, no es’. Entonces estaba tan p*do que le dije ‘¿quieres cerveza? Y me dijo que sí. Y en eso le digo ‘¿quieres ir al baño?’ y me dijo ‘pues vamos’”, dice uno de los audios.

MINUTO 22:03

“Ya no estaban dejando pasar al baño (…) y entonces me agarra de la cintura y me dice ‘vente conmigo’ y como vi que era de los famosillos pues me apuntó su número”, continúa.

En los audios el joven detalla que fueron en una camioneta y que Daniel rentó un cuarto con jacuzzi. Al final dio a entender que siguió en contacto con él.

Este hecho ya había sido reportado anteriormente por Tv Notas, y Ceriani criticó que Bisogno no aclarara su situación en aquel entonces, y además usara a Raquel Bigorra como cortina de humo para no revelar sus preferencias sexuales.

TERCERA FOTO: DANIEL BISOGNO

“Es una doble moral del periodismo, si haces chismes y el chisme eres tú, tendrías que haber hablado cuando TV Notas te descubrió en un antro y cuando te divorciaste y separaste que usaron a Bigorra como cortina de humo, como entra en esa separación que fue muy turbulenta”, sentenció Ceriani.

Hasta la redacción de esta nota, Bisogno no se ha manifestado en redes. Tampoco ha vuelto a aparecer en “Ventaneando” desde el pasado jueves.