"A ustedes no les toman fotos [...] cuando están actuando como ser humano todo el tiempo", dice Nodal entre lágrimas"

Tijuana, Baja California.- El cantante Christian Nodal ha abierto su corazón a sus seguidores en los últimos meses tanto en sus nuevas letras de canciones y en su vida privada.

El día de ayer ofreció un concierto en Colombia, el famoso se 23 años hablo sobre su estado emocional frente a su público con lágrimas en los ojos.

A ustedes no le toman fotos ni videos cuando están actuando como ser humano todo el tiempo, ¿me entienden? falta empatía en este mundo y disculpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme"

dijo.

Nodal hablo de su infancia

En una entrevista para Rolling Stones en español, también confesó sobre sus lazos familiares al ser hijo de una madre con epilepsia y un padre ausente, teniendo como único apoyo a sus abuelos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, dijo para este medio.

El músico recibió un premio en días pasados en la categoria Top Artista Regional Mexicano Urbano en los Premios Tu Música Urbano.