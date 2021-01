¿A quién le dejará su herencia Enrique Guzmán?

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán confesó que a sus 77 años de edad no piensa en el retiro, pues aún tiene muchas cosas por hacer en el terreno profesional; sin embargo, no dudó en revelar a quién dejará su herencia cuando parta de este mundo.

“Yo no tengo nada guardado, es que lo único que quedan son mis regalías, y mis regalías serán repartidas en mis hijos, y ya, por partes iguales, eso no lo puedo controlar ahora, eso ya una vez muerto yo, es lo que queda, lo demás está en manos de mi esposa y mis hijos”, dijo el cantante en entrevista para el programa Hoy.

Ante la controversia que ha surgido por lo que heredará su ex pareja y madre de dos de sus hijos, Silvia Pinal, cuando fallezca, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” dijo: “lo que Silvia tiene ya lo repartió también, entonces no hay necesidad de que a ver qué va a pasar, no sé… meterme en esos chismes de la señora Pinal realmente a ti y a mí, no nos interesa, no me preocupa para nada”.

Previo a estas declaraciones, el artista venezolano radicado en México, también manifestó su deseo de escribir su propia biografía.

“Seguramente, y sino la gente que queda detrás de mí, que saben la historia mía”, detalló.

Aunque se espera que falten muchos años para el deceso del artista, desde ahora Enrique Guzmán ha preferido dejar en claro y revelar abiertamente el asunto legal de su herencia para evitar conflictos futuros entre sus descendientes.