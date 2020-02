¿A qué huele Robert Pattinson?, el actor habla sobre su particular aroma

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista con la revista Allure, publicada el sábado, Robert Pattinson, quien actualmente interpreta a Batman, habló sobre su aroma en particular.

"Mucha gente me dice que huelo como un crayón", señaló. "Como si estuviera embalsamado".

A Pattinson, quien recientemente fue descrito como el "hombre más guapo" del mundo según la ciencia, también se le preguntó: "¿Cómo es ser superlativamente sexy?"

"Es raro", dijo. "Nunca estuve realmente dispuesto a los papeles de chico guapo, porque siempre he sido bastante incómodo cuando conocía gente. Mi papel de Harry Potter era un chico guapo, y fue una sorpresa que fuera bastante fácil de conseguir Y luego en Crepúsculo, [Edward es] hermoso, hermoso, hermoso. Cuando me presenté para la audición, había hecho un trabajo en el que me había teñido el cabello de negro, pero tenía una pulgada y media de raíces, y Había depilado mi cuerpo. Y luego pasé unos meses en los que había estado bebiendo cerveza todo el día, así que tenía este cuerpo regordete y sin pelo. Parecía un bebé con una peluca puesta”, contó.

Después de su papel como uno de los Cullen, Pattinson señala que sus amigos se burlaban de él pues creían que siempre estaba posando.

"Después de que hice Crepúsculo, [mis amigos dijeron,] 'Oh, estás posando todo el tiempo', y yo digo, '¿De qué estás hablando? Solo estoy de pie. Y ninguno de ustedes pensó que yo ¡era guapo hace dos años! "

Pattinson interpreta a Bruce Wayne en The Batman de Matt Reeves. La semana pasada, el director miró la primera imagen teaser de la película, mostrando al actor con su máscara y traje de Batman.