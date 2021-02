“A mi llámenme señora”: Luz Elena González

TIJUANA, B.C.- La actriz y conductora Luz Elena González, quien ahora forma parte del programa “Aquí contigo” de Heraldo TV por el 161 de Sky, dijo que le encanta que le digan señora pues a sus 46 años de edad, vive en plenitud.

“Yo cada etapa la he disfrutado muchísimo, desde mi niñez hasta mis cuarenta y seis años que tengo el día de hoy, lo he disfrutado, me encanta ser señora, tener una familia, no pretendo verme chavita”, compartió vía telefónica.

González, quien también fuera famosa por la “vuelta” en el programa de “Al ritmo de la noche” con Ortiz de Pinedo, dijo que actualmente hay muchas opciones de poder mantenerse jovial.

“En esta vida se puede ser jovial, porque te puedes cuidar, quererte para que eso se proyecte, oye velas a Jennifer, Maribel Guardia, están hermosas, son mujeres que, empezando por Maribel, o sea, está espectacular, no hay pretexto”, destacó.

Reconoció no ser una mujer perfecta, pero por lo menos trata de cuidarse, de ayudarse, y al final del día, debes aceptarte con todo y las arrugas, el caso es sentirse bien.

“Me gusta mi edad, donde ya no te preocupa estar quedando bien, a mi llámenme señora”, finalizó.