¡A lo Zague! Sebastián Rulli graba Tik Tok imitando a Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena ha hecho que muchos famosos se sumen a TikTok, aplicación en la que pueden hacer videos de canciones, coreografías o diálogos divertidos.

Érika Buenfil, por ejemplo, tiene 5.7 millones de seguidores, sin embargo, hay otro actor que le pisa los talones y ese es, ni más ni menos que Sebastián Rulli, que se ha vuelto tendencia por hacer un TikTok no con otros famosos, no con la Buenfil, no con Angelique Boyer, sino con ¡Su pene!.

En el video, aparece Sebastián acostado y se levanta la cobija que le cubre de la cintura para abajo, y con voz de Juan Gabriel (retomada de un video que grabó el artista ya fallecido), le pregunta ¿Cómo te encuentras?...

Inmediatamente, la toma se va hacia la parte descubierta, donde aparece la cara en pequeño de Sebastián, medio distorsionado, que le responde con la misma voz de Juanga “bien, mejor, ¿y tú?”.

“Estás más delgado y te ves mucho mejor, te admiro, me caes bien”, le dice Sebastián y hasta le manda un besito.

El video se ha difundido por distintas plataformas causando mucha risa entre los internautas.