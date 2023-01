A Shaila Dúrcal no le gusta la nueva canción de Shakira: ''Hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar''

Ciudad de México.- Tras una semana de la salida del tema de Shakira con Bizarrap que desató controversia en el internet, ahora es Shaila Dúrcal quien se pronuncia al respecto.

Aunque otras artista se han puesto del lado de al colombiana, tras la infidelidad del exfubolista, Dúrcal demostró su apoyo a Piqué.

Me ha caído bien lo del Twingo [...] He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto [Music Session #53] a mí personalmente no me gusta”