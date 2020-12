A Pedro Fernández no le convencen los shows vía streaming

Con la pandemia, nueve meses ha aguantado Pedro Fernández sin caer en la tentación de realizar un show vía streaming.

El cantante mexicano todavía no tiene en sus planes ofrecer un concierto de esa forma pues espera que pronto pueda volver a los escenarios como en la vieja normalidad.

"No estoy tan convencido, me cuesta mucho trabajo visualizar un concierto así sobre todo por el tipo de espectáculo que nosotros hemos presentado al público: es muy dinámico, explosivo, tiene muchos bailes, la interacción con el público permanentemente está", dijo en conferencia de prensa.

"Aunque me parece una buena herramienta que se puede utilizar para estar cerca de nuestras fans no dejo de pensar que me resulta muy frío", comentó en la presentación de su más reciente sencillo "Cómo será la mujer".

En la canción de la autoría de Rigoberto Tovar, Pedro le canta a la futura mujer que será dueña de su alma. Al respecto el músico expresó que para él la mujer es el ser más bello del mundo y en su caso tiene a cuatro mujeres en casa que ama: su esposa y sus hijas.

"Yo veo en esta pandemia lo importante que es esa columna fundamental de la mamá en casa, cuando tú te das cuenta de todo lo que tienen que hacer en casa, la responsabilidad del hogar, de los hijos, el cuidado de la familia, no es un trabajo sencillo", compartió.

"Y puedo hablar de esto como de otros ejemplos de mujeres profesionistas siendo muy exitosas, inteligentes. Hoy por hoy la nueva era nos deja ver a mujeres muy inteligentes al frente de empresas, con liderazgo".

En esa línea el intérprete de "El aventurero" explicó que en sus temas no hay alguno que esté incorrecto en cuanto a la forma en que se refiere a la mujer pues siempre lo ha hecho con respeto amor y cariño.

"En ningún momento hemos tocado algún tema despectivo hacia ellas. Si hay propuestas que sean no adecuadas es un tema que no me corresponde a mí contestar, al final me gustaría respetar y si no entender por lo menos aceptar que los artistas cada uno ha decidido hacer este tipo de canciones por alguna razón que desconozco", comentó.

"Al final siempre hay un público que decide si le gusta o no y la tendencia crecerá o se hará menos".

Pedro está preparando un nuevo material discográfico que incluirá los dos covers que ya ha lanzado -"Cómo será la mujer" y "Cómo te extraño", mientras que el resto serán temas inéditos.