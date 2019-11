A James McAvoy no lo pone nervioso Lord Asriel en 'La memoria oscura'

CIUDAD DE MÉXICO

James McAvoy se ha convertido en el superhéroe Charles Xavier como parte del universo de "X-Men" y ha llevado a la pantalla 23 personalidades como protagonista de "Fragmentado", por eso comparte que dar vida a Lord Asriel en la serie "La materia oscura", no lo puso nervioso.

"Estaba más lleno por la emoción de tener que interpretarlo y hacer algo que en realidad es muy audaz y peligroso para el entretenimiento convencional que tiene un punto de vista muy fuerte sobre la religión organizada", señala el actor.

"No hay forma de esconderse: Asriel está en contra de ello y no sólo en contra, él cree que nos está frenando, que en realidad es una forma de abuso y tortura contra la humanidad. Es una cosa bastante clara y enfática para perseguir".

La serie llega este lunes 4 a las 23:00 horas por la señal de HBO. Protagonizada por Dafne Keen (Lyra), es una adaptación de la trilogía homónima de ficción de Philip Pullman.

La premisa muestra un mundo donde los humanos tienen compañeros animales que son una manifestación de su alma y responden al nombre de daimonions. En el caso de McAvoy, el suyo tiene un leopardo de las nieves llamado Stelmaria, para el que se creó una marioneta.

"En 20 años en el negocio he actuado muchas veces con cosas imaginarias que no estaban ahí. En este caso fue muy agradable ser capaz de decir: 'muy bien, en realidad tenemos evidencia física en forma de asombrosos marioneteros'. Stelmaria está ahí y hay un actor en la escena con el que puedo trabajar. No soy sólo yo imaginando algo y que luego el editor imagine algo diferente. Amo que podamos trabajar simbióticamente como un dúo".

Con respecto a la historia, McAvoy señala que está pagando las consecuencias de un error que cometió y se cuestiona qué es el espiritismo y cómo el mundo ha sido pervertido por la religión organizada.

"Asriel perdió toda su tierra y todo le fue arrebatado por el Magisterio, por la iglesia. Mi vida cambió mucho y cuando me convertí en la persona de 40 años que soy ahora, me volví bastante odioso y dudoso de la religión organizada: sus doctrinas, creencias y sus motivos", adelanta.

El actor explica que por la forma en que está contada el universo de la serie de fantasía no se asemeja a sagas como "El señor de los anillos" o "Harry Potter", en este caso la define como más espiritual.

"Pullman es un contador de historias tan valiente que él sabe que no importa qué tan locas se vuelvan las cosas y que tan salvaje su imaginación haga que la historia se vuelva, es tan bueno que la audiencia va a querer seguir a los personajes en el camino a descubrir qué pasa y porqué todos estamos actuando tan aterrorizados cuando sólo deberíamos estar felices de estar vivos".