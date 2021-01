A George Clooney le alegra no haber tenido ni un solo éxito en el cine

ESTADOS UNIDOS.- George Clooney jamás ha tenido, en sus 40 años de carrera, un gran éxito en alguna franquicia cinematográfica y, aunque se piense lo contrario, el actor está feliz con eso, pues, asegura, le ha permitido protagonizar todo tipo de películas.

El galán añadió en una entrevista para la serie Bafta Life In Pictures que esto también le ayudó a que no lo encasillaran en un tipo de personajes o que lo relacionaran con cierta clase de películas, lo que le ha dado libertad.

“Tuve suerte de una manera extraña de que como actor nunca obtuve un éxito masivo en nada. Hice una película de acción como El pacificador y no fue un éxito; si hubiera sido Duro de matar, entonces yo hubiera sido el tipo de acción. Si hubiera hecho alguna comedia romántica que hubiera sido un gran éxito, entonces me habría convertido en el tipo de la comedia romántica y entonces no podría haber hecho drama o comedia", expresó Clooney.

“Si revisas mi carrera, muchas de las cosas no fueron un trancazo en absoluto, lo que me ha permitido hacer e intentar otras cosas. Se me permite hacer una comedia o un drama, por lo que puedo hacer algo tan loco como ¿Dónde estás, hermano? y algo tan directo como Michael Clayton", dijo el actor según reportó el sitio Deadline .

Si hay una película de la que quizá no se siente tan orgulloso fue Batman y Robin, película que protagonizó en 1997 con Chris O’Donnell y Alicia Silverstone.

“Ahora me habían matado por hacer Batman & Robin y luego lo entendí porque, honestamente, cuando conseguí esa película, yo era solo un actor que conseguía un trabajo y estaba emocionado de interpretar a Batman.