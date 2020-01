A Cristian Castro ‘‘lo vuelve loco el porno de gordas’’, afirma ex

CIUDAD DE MÉXICO.- Ex de Cristian Castro ofreció una entrevista a la revista TVNotas en donde habló de la infidelidad y fetiches del cantante.

Wendy, una mujer de 34 años que vive en Santa Mónica, señaló que conoció al famoso mientras trabajaba en un restaurante de cajera. Señala que ella le pidió un autógrafo y después él le pidió su número telefónico dando paso a una relación.

‘‘Tuvimos sexo toda la noche, nos dormimos casi hasta las 4 de la mañana”, aseguró.

La ex del cantante señala que era muy romántico, por lo que rápidamente supo ganarse su amor y confianza. Sin embargo, todo cambiaría al tiempo.

“Después me llamaba cuando tenía hambre, me pedía que fuera a cocinarle o a lavarle su licuadora para hacerse shakes (malteadas), que quería masajes; parecía una maid (sirvienta). En mi mente estaba la idea de que él me sacara a comer, pero después parecía que se burlaba de mí”, señaló. “Me decía que me quería bien gorda, yo le respondía que ya estaba gorda, y me decía: ‘Es que a mí eso me fascina; entre más gorda estés, mucho mejor’. Yo ya me empezaba a sentir mal’’.

Al tiempo se daría cuenta que Cristian mantenía una relación con la modelo colombiana, Martha Muvdi, “Al otro día me fui a trabajar y ya no me marcó, pero vi una foto de él con una muchacha; decía que era su novia y que la había sorprendido en Colombia, entonces me quedé en shock”.

Ella asegura que le reclamo por su deshonestidad, a lo que él sólo se limitó a ofrecerle una disculpa y su amistad.

“No estoy enojada porque ame a Cristian, no; pero quiero que se sepa quién es él en realidad, la forma en que engaña a las mujeres”, afirmó. “Él me confesó que le fascinan las gorditas porque ésa es su fantasía, lo vuelve loco el porno de gordas y cuando lo veía me llamaba, que le urgía. Además es un asqueroso marrano, ¡se echa gases!”

Por si eso fuera poco, la mujer comentó que a Castro le gustaba que lo viera mientras estaba en el baño haciendo sus necesidades.

‘‘Cuando iba al baño me llamaba y dejaba la puerta abierta, quería que lo viera cuando hacía del baño, le gustaba eso”, añadió.

Cabe señalar que, hasta el momento, el cantante no ha dado a conocer su versión de los hechos.