A Alex Lora no le importan los reconocimientos, sino "la raza"

Para el cantante Alex Lora, los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de 51 años de trayectoria artística no son importantes, tampoco lo es la farándula ni estar haciendo biografías de su vida, lo más importante es seguir haciendo música y compartirla con "la raza".



"Para mí la mayor alegría es que cuando estoy gritando, que la raza grite conmigo, cuando me estoy desahogando y mentando madres, que la raza se desahogue conmigo, porque reconocimientos y premios, me han dado las llaves de la Ciudad de Puebla, de Miami, de Los Ángeles, pero siempre que me dan las llaves de la ciudad, al otro día en la mañana le cambian la chapa, entonces los reconocimientos valen madre, lo que importa es que la raza tenga en su corazón la música y su sentir", explicó Alex Lora en conferencia de prensa.



Después de hacer una retrospectiva en todo lo que han vivido en cinco décadas de trayectoria musical, el músico afirma que nunca ha buscado la fama, para él lo más importante es que las personas sientan su música y vivan buenos momentos con ella.



Y aunque ya se han hecho documentales y biografías de su trayectoria es algo que nunca le ha interesado, comentó que la única biografía que le gustaría compartir se encuentra en su nuevo disco "Queremos rockear" que está promocionando y que va acompañado de tres DVD a propósito de su quincuagésimo primero aniversario.



"En estos tres DVD's estaría el documental de los 51 años, tenemos muchas propuestas para hacer la serie y la familia, pero nosotros ahorita estamos más enfocados en rockanrolear, que en la farándula, mejor compartimos la música con la raza y con grandes músicos y ya después a lo mejor hacemos la serie; siempre hemos tenido la oferta de hacer la serie, la familia y la vida del monigote y la chingada pero nosotros preferimos hacer música en este momento", reiteró.



Para Lora la fuente de la eterna juventud es llevar el rock en tu vida y eso "te hará sentir por siempre como un adolescente".



"El rock te mantiene con una actitud de vida adolescente, si te das cuenta los rockanroleros que viven como McCartney siguen siendo como adolescentes, porque eso nos mantiene, el rock and roll te mantiene en un estatus de chavito de 22 años, te comportas como si tu vieras 16 años", comentó.



"Cuando uno nace, el camino que hay que recorrer ya está trazado por Dios, yo cuando empecé nunca pensé que iba a estar 51 años de carrera, e iba estar lanzando mi 52 álbum, simplemente dije me vale madres y que viva el rock and roll", abundó.



"Chela" Lora, argumentó que si hubiera un mensaje en toda su experiencia de vida, sería el nunca darse por vencido, luchar por todo lo que se desee y pase lo que pase seguir siempre adelante.



El Tri se viste de manteles largos y quieren celebrar sus 51 años de trayectoria en grande, es por ello que el próximo 12 de octubre previo a su concierto en la Arena Ciudad de México, a las cinco de la tarde se abrirán las puertas del recinto para una exposición de memorabilia de la banda, ropa, instrumentos y más, que llevarán a sus admiradores en un viaje por el tiempo.